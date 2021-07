Les piérides, cette année encore, l’espèce de papillons la plus présente dans nos jardins

Natagora dévoile les premiers résultats de son édition 2021 «Devine qui papillonne au jardin», organisée tout le mois de juillet et consacrée au recensement de papillons dans nos jardins.

Tout comme l’année précédente, les piérides, vulcain et paon du jour sont les espèces les plus représentées, indique Natagora mercredi dans un communiqué.

Si l’année 2020 avait été marquée par un record absolu de participation à l’opération avec 3.300 jardins, l’édition 2021 reste très bonne avec, jusqu’à présent, 2.700 jardins encodés, soit la deuxième meilleure année depuis le lancement de «Devine qui papillonne au jardin».

Les espèces en tête de cette édition sont, à nouveau, sans grande surprise, les piérides (piérides de la rave, du chou et du navet), observées dans 77% des jardins participants. Ces papillons de couleur blanche présentent toutefois une diminution ces quatre dernières années. C’est le cas de la plupart des espèces. Certaines en particulier sont en fort déclin cette année: le tircis, la carte géographique, l’azuré des parcs et l’amaryllis atteignent leur minimum historique.

Pour Vincent Louwette, entomologiste chez Natagora, il est important de suivre l’évolution de ces insectes témoins. «De façon générale, depuis 2018, les tendances des observations des papillons de jardin sont assez variables et semblent illustrer un dérèglement général. Comme les autres insectes, les papillons sont en déclin généralisé mais les effets du changement climatique semblent malheureusement s’ajouter aux nombreuses causes de leur disparition.»

Tout comme en 2020, le vulcain et le paon du jour arrivent à la deuxième et la troisième place du classement. Le vulcain a même été aperçu dans 48,9% des jardins recensés, battant ainsi son record établi en 2016. Le vulcain et le paon sont avec le Robert-le-diable, les seules espèces de papillons communs dont la présence augmente ces quatre dernières années.

Certaines espèces restent, quant à elles, plutôt stables, comme le citron, le myrtil et la petite tortue. La surprise de cette année est un papillon de prairie, le demi-deuil qui atteint son maximum historique de 2,8%.

L’opération «Devine qui papillonne au jardin» se poursuit jusqu’à samedi inclus.