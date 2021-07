Le BXLBeerFest 2021 est annulé

Le BXLBeerFest, vaste événement brassicole sur la bière indépendante, ne se tiendra pas en 2021. L’édition prévue fin août est annulée. L’incertitude liée au covid a eu raison de l’optimisme des organisateurs.

Le BXLBeerFest, l’un des rendez-vous brassicoles les plus courus de Bruxelles, annonce que son édition 2021 est annulée. L’événement était prévu les 21 et 22 août à Tour & Taxis. Il s’agit d’une 2e annulation de rang pour ce rendez-vous puisque l’édition 2020 ne s’est pas plus tenue.

«Avec la diminution des infections et le go du gouvernement aux événements plus importants, nous attendions avec impatience l’occasion d’oublier ces horribles années 2020 et 2021. Mais avec toutes les règles et mesures en vigueur, ainsi que l’incertitude, nous ne pouvons pas organiser ce festival comme nous le souhaitons».

L’intention initiale était de réduire la voilure. Moins de brasseries (une trentaine et plus 60) et de visiteurs, dans un espace réduit à la Gare Maritime de Tour & Taxis. Mais d’après l’organisation, il est impossible d’organiser un événement plus modeste car celui-ci exige autant de main-d’œuvre ou presque qu’une version classique. Ce qui empêche de maintenir «des prix accessibles à tous».

Impossible

Surtout, la hausse des courbes de contamination, l’apparition des variants du covid et un nouveau pic escompté à la fin de l’été fait craindre de nouvelles règles «et de voir nos efforts actuels devenir vains». Et de justifier: «consacrer du temps, lancer le montage, investir de l’argent dans les infrastructures, le personnel, le site, tout ça sans être sûr que rien ne changera d’ici fin août, c’est impossible».

Tout en promettant de revenir, l’équipe du BXLBeerFest que les packs de 6 bières exclusives prévus pour l’événement seront tout de même distribués. Les détenteurs de billets d’entrée et jetons vendus en prévente seront contactés par l’organisation.