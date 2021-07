Covid: tout ce qu’il faut savoir ce mercredi en Belgique et dans le monde

Comment évolue la pandémie de coronavirus en Belgique et dans le monde? Voici le récapitulatif des informations factuelles de ce mercredi 28 juillet.

1. Belgique

Bilan Covid en Belgique ce mercredi: stabilisation des cas mais près de 30 hospitalisations en moyenne par jour

Le ralentissement de la hausse des contaminations au coronavirus se confirme. Mais les hospitalisations poursuivent leur hausse. + LIRE ICI

2. Monde

Les États-Unis doivent «faire mieux» sur la vaccination contre le Covid-19, selon Biden

Joe Biden a estimé mardi que les États-Unis devaient «faire mieux» en termes de vaccination contre le Covid-19, et a précisé que la vaccination obligatoire des employés fédéraux était «à l’étude». + LIRE ICI

La vaccination va être ouverte aux 12-15 ans en Irlande

Les enfants âgés de 12 à 15 ans pourront bientôt bénéficier de la vaccination contre le coronavirus en Irlande, après une recommandation en ce sens des autorités sanitaires du pays au gouvernement. + LIRE ICI

Australie: Sydney restera confinée un mois de plus

Les près de 5 millions de résidents de Sydney et sa périphérie, ville la plus peuplée d’Australie, resteront confinés quatre semaines de plus. + LIRE ICI

Collèges et lycées français: seuls les non vaccinés à distance s’il y a un cas de Covid dans une classe

Seuls les collégiens et lycéens non vaccinés devront suivre les cours à distance si un cas de Covid est détecté dans leur classe à partir de la rentrée, a annoncé mercredi Jean-Michel Blanquer, qui a précisé que les classes d’écoles primaires fermeraient, elles, dès le premier cas positif. + LIRE ICI