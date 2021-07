JO 2021 | Les médailles olympiques fabriquées à partir de...78 985 tonnes d’appareils électroniques recyclés

Pour les Jeux Olympiques de Tokyo, les organisateurs font fabriquer les médailles des futurs champions avec du métal recyclé.

Alors que les Jeux olympiques battent leur plein, plusieurs médailles ont déjà été distribuées aux athlètes depuis le 23 juillet. Chez les Belges, Wout van Aert et Matthias Casse ont glané l’argent et le bronze.

Cette année, toutes les médailles olympiques et paralympiques ont été réalisées à partir de petit appareil électronique recyclé, comme les téléphones cellulaires.

Comme le rapporte le site Insider, le comité d’organisation des Jeux olympiques et paralympiques de Tokyo a mené le «Tokyo 2020 Medal Project». Sur une période de deux ans, le projet japonais a permis de recueillir 78 985 tonnes d’appareils électroniques - dont 6,21 millions de téléphones portables - provenant de tout le Japon afin de produire les 5 000 médailles olympiques qui seront décernées à Tokyo. Les éléments en or, en argent et en bronze des dispositifs ont été obtenus par fusion, un processus qui implique le chauffage et la fusion pour extraire un métal de base.

C’est la première fois dans l’histoire olympique que des médailles ont été fabriquées à l’aide de métal recyclé, et la première fois que des citoyens ordinaires sont impliqués dans leur production, selon le site officiel des Jeux de Tokyo.