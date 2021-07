Bilan Covid en Belgique ce mercredi: stabilisation des cas mais près de 30 hospitalisations en moyenne par jour

Le ralentissement de la hausse des contaminations au coronavirus se confirme. Mais les hospitalisations poursuivent leur hausse.

Entre le 21 et le 27 juillet, il y a eu en moyenne 29,7 admissions à l’hôpital par jour pour cause de coronavirus, soit une hausse de 14% par rapport à la période de référence précédente, ressort-il du rapport épidémiologique de l’Institut de santé publique Sciensano mis à jour ce mercredi à l’aube. Au total, 309 personnes sont encore hospitalisées en raison du Covid-19 (+16%), dont 94 patients traités en soins intensifs (+8%). Dans le bilan de mardi, la moyenne était de 28,3 et le nombre de patients en soins intensifs de 97.

Entre le 18 et le 24 juillet, 1.481 nouvelles contaminations au Sars-CoV-2 ont été dépistées en moyenne par jour, en hausse de 10% par rapport à la semaine précédente. Dans le bilan de mardi, cette moyenne était de 1.472 et 1.480 samedi. Cela laisse à penser qu’on tend vers une stabilisation mais cela devra se confirmer ces prochains jours car la période concernée comprend le férié du 21 juillet, journée où il y a probablement eu moins de tests.

Sur la même période, 2 personnes sont décédées par jour en moyenne des suites du virus (+100%), portant le bilan à 25.230 morts depuis le début de la pandémie en Belgique.

Près de 61.900 tests en moyenne ont également été effectués quotidiennement, pour un taux de positivité de 2,7%.

Le taux de reproduction du virus, basé sur le nombre d’hospitalisations, est quant à lui de 1,11. Lorsqu’il est supérieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à s’accélérer. L’incidence, qui renseigne le nombre de nouveaux cas pour 100.000 habitants, atteint 172,3 sur 14 jours.