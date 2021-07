JO 2021 | Julie Van de Velde 19e du chrono: «Pas de super sensations mais je suis satisfaite»

Julie Van de Velde a réalisé le 19e temps (sur 25) du contre-la-montre olympique dames, mercredi en cyclisme sur route. Elle a mis plus de 4 minutes de plus que la lauréate Néerlandaise Annemiek van Vleuten pour boucler les 22,1 km du parcours situé sur et autour du Fuji International Speedway.

«C’était un contre-la-montre solide. Je n’ai pas eu de super sensations mais je pense que je peux être satisfaite», a-t-elle déclaré.

+ A LIRE |Annemiek Van Vleuten en or

Juste avant que Van de Velde ne prenne le départ, il y a eu quelques gouttes de pluie, mais elle a finalement pu terminer son contre-la-montre sur un parcours sec. «Hier/mardi, nous avons fait une reconnaissance sous la pluie, donc je savais comment couper les virages», a-t-elle expliqué. «Ça allait très vite dans les descentes aujourd’hui/mercredi. Sur les sections en légère montée, j’ai essayé de garder une puissance élevée, ce qui m’a fait beaucoup de mal dans les passages plus raides.»

Van de Velde a terminé deuxième du championnat de Belgique du contre-la-montre 2021, derrière Lotte Kopecky. Celle-ci n’a pas souhaité s’aligner mercredi parce qu’elle veut réaliser de bons résultats sur la piste la semaine prochaine où elle participera à la course par équipe (avec Jolien D’hoore) et à l’omnium. Selon Van de Velde, Lotte Kopecky est «dans la forme de sa vie». «J’espère vraiment qu’elle pourra obtenir cette médaille.»

Pour Julie Van de Velde, les Jeux sont maintenant terminés. Elle quitte le Japon avec des sentiments mitigés. «Dans la course en ligne, j’ai pu faire mon travail dans la première partie, mais j’aurais aimé rester un peu plus longtemps avec Lotte pour l’aider. C’était une petite déception pour moi. J’ai pris le contre-la-montre comme un extra et j’ai essayé d’en profiter», a-t-elle conclu.