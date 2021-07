Inondations: un duo de commissaires spéciales à la reconstruction de la Wallonie

Catherine Delcourt et Sylvie Marique coordonneront le plan de reconstruction dans les communes dévastées par les inondations.

Il fallait au gouvernement wallon poser un geste fort. Répondant à l’ampleur des inondations qui ont endeuillé et dévasté en grande partie le territoire et sa population. Le dernier bilan des pluies catastrophiques s’établit à 41 morts, a rappelé Elio Di Rupo. Deux personnes sont toujours portées disparues. On dira que la création d’un «commissariat spécial à la reconstruction» est ce geste attendu, plus fort que symbolique. Et on verra au bout du compte si la mission de coordination confiée à un duo de commissaires portera ses fruits.

Catherine Delcourt (Photo by Bert Van Den Broucke / Photonews Photo News

«Une priorité absolue»

Complémentaires, Catherine Delcourt et Sylvie Marique, deux juristes formées à l’université de Liège, ont un an pour mener à bien cette reconstruction. «Prolongeable en fonction de la situation» a précisé le ministre-président, sous l’autorité duquel agiront les commissaires, assistées d’experts.

Outre la coordination des mesures urgentes, leur rôle sera de formuler des propositions en vue d’assurer le plan de reconstruction dans les communes concernées, et de conseiller un gouvernement wallon «qui veut faire une priorité absolue de cette gestion de crise». Chaque semaine, elles établiront un rapport sur l’évolution de la situation.

Sylvie Marique ( Photo by Bert Van Den Broucke / Photonews) Photo News

Une «excellente initiative» que ce Commissariat a jugé le Premier ministre, Alexander De Croo, venu hier apporter son soutien à ses collègues wallons. La phase fédérale de la gestion de crise avait pris fin la veille, et «on s’oriente vers une autre phase qui est celle de la restauration et de la reconstruction. Cela ne veut pas dire que le support fédéral s’arrête là». Notamment, explique-t-il, via le soutien de l’armée dont 250 hommes restent actifs sur le terrain, l’extension de la TVA réduite pour les maisons reconstruites ou les dons. Les entreprises sont nombreuses à vouloir apporter un soutien financier, souligne le Premier ministre. Le plafond actuel de 500 000€ de mécenat fiscalement déductible sera supprimé. « Cela n’a pas de sens de garder cette limite».

«Il est clair que cela va être un effort de longue haleine pour reconstruire tout ce qui a été détruit, redonner de la dignité et de l’espace à ces communautés», conclut Alexander De Croo.

Défi gigantesque

Car sur le terrain «la situation est et reste compliquée. En matière de logements, on n’a pas de données mais on sait que le défi est gigantesque», précise le ministre des Pouvoirs locaux, Christophe Collignon. «Les travaux d’urgence se poursuivent. On est toujours en phase de crise», ajoute son collègue Philippe Henry. «La distribution d’électricité n’est pas encore rétablie partout.» Pour l’eau potable, par contre, «il n’y a plus de problème dans nos régions», précise Céline Tellier, ministre de l’Environnement. Qui pointe l’important problème de pollution aux hydrocarbures et l’évacuation de la masse énorme de déchets, qui représente «en deux jours les trois quarts de la quantité des déchets annuels ménagers». 27 sites de stockage temporaire ont été identifiés, pour libérer les trottoirs.

Afin de relever ces défis, rappelle Jean-Luc Crucke, le gouvernement wallon a débloqué deux milliards, dont 800 millions transférés du plan wallon de relance. Mais il prévoit déjà que «cette somme sera insuffisante.» La Wallonie peut encore espérer une aide du Fonds de solidarité européen. La demande a été faite. «Cela m’étonnerait qu’on ne rentre pas dans les critères», estime Alexander De Croo, confiant.