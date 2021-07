Pays-Bas: cas Covid en forte baisse, mais beaucoup d’admissions à l’hôpital

Cette tendance résulte de la hausse très importante du nombre de contaminations en début de mois.

Après un fort regain durant plusieurs semaines, le coronavirus perd désormais rapidement du terrain aux Pays-Bas. Au cours de la semaine écoulée, l’Institut national de la santé publique et de l’environnement (RIVM) a enregistré 37.343 résultats de tests positifs, en recul de 46% par rapport à la semaine précédente. Cette tendance à la baisse se reflète également dans le taux de reproduction, tombé à 0,80. Lorsqu’il est inférieur à 1, cet indicateur signifie que l’épidémie tend à ralentir.

Le bilan hebdomadaire montre cependant que le nombre d’hospitalisations a fortement augmenté la semaine dernière. Cette tendance résulte de la hausse très importante du nombre de contaminations en début de mois. Selon les données disponibles, 538 patients atteints du Covid-19 ont été admis la semaine dernière, dont 115 dans des unités de soins intensifs. C’est plus de deux fois et demi plus d’admissions que celles rapportées une semaine plus tôt.