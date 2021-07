Quels noms (de femmes) pour les nouvelles passerelles sur le canal?

Les noms retenus par la Ville de Bruxelles

Fatima Mernissi, sociologue marocaine de premier plan qui a joué un rôle déterminant dans le développement du féminisme dans le monde musulman. Son livre de 1975, «Sexe, idéologie, Islam» lui a valu le surnom de “Simone de Beauvoir du Maghreb”. Son travail explore la relation entre le pouvoir, le genre et l’islam et tisse des liens entre l’Occident et le monde arabe.

Frie Leysen, fondatrice du Kunstenfestivaldesarts, a non seulement construit des ponts entre les communautés francophone et néerlandophone, mais a également placé Bruxelles sur la scène culturelle internationale.

Comtesse de Flandre, un nom qui est lié à l’emplacement du pont (quartier Comte de Flandre, autour de la station STIB du même nom, NDLR). La Comtesse de Flandre est ainsi un symbole pour toutes les femmes qui vivaient dans l’ombre de leur mari.

La passerelle située au niveau de Comte de Flandre. Cabinet Persoons

«Nous avons cherché des noms de femmes créatrices de liens», précise Ans Persoons, Échevine de l’Urbanisme et des Espaces Publics à la Ville de Bruxelles (one.brussels). «Des femmes qui ont construit des ponts entre les cultures et les communautés. Le dernier nom, lié au lieu lui-même, symbolise plus généralement la sous-représentation des femmes dans l’espace public».

Les noms retenus par la commune de Molenbeek

Rosa Parks, Afro-Américaine née en 1913 en Alabama et décédée en 2005 dans l’État du Michigan, figure emblématique de la lutte contre la ségrégation raciale aux États-Unis d’Amérique, surnommée «mère du mouvement des droits civiques» par le Congrès américain.

Simone De Becker, Molenbeekoise décédée en 2003, élue Conseillère communale en janvier 1977, puis Échevine des Affaires sociales durant quatre législatures consécutives (1982, 1988, 1994 et 2000 – fin de son mandat en 2002), à l’initiative de nombreuses activités pour les seniors, et fondatrice dans les années 70 de l’ASBL «La Chaîne de l’Amitié», installée quai de Mariemont 13 en face de l’écluse de Molenbeek, et active dans l’aide aux personnes handicapées et aux personnes en difficultés.

Loredana Marchi, directrice du Foyer, association active depuis 50 ans et située dans la rue des Ateliers. Pionnière dans le travail d’intégration, respectueuse du bagage culturel de chaque personne et infatigable porte-voix pour le vivre-ensemble, Loredana Marchi travaille depuis plus de 30 ans à la construction de la société et au renforcement des droits de la femme.

La passerelle à hauteur du musée MIMA. Cabinet Persoons

«C’est une joie de lancer ce processus citoyen pour donner le nom d’une personnalité féminine à ces deux nouvelles passerelles à partir de 6 noms qui symbolisent tellement le Bruxelles que nous aimons», se réjouit Catherine Moureaux, Bourgmestre de Molenbeek (PS). «Ce sont 6 noms emblématiques qui ont pour trait d’union l’émancipation humaine dans une diversité de luttes.»