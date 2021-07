Province de Luxembourg : Covid sous contrôle, un seul patient en soins intensifs

Très peu d’hospitalisations dans les sites de Vivalia, même si le taux de positivité connaît une très légère augmentation.

Pas vraiment d’évolution à constater dans les chiffres concernant la Covid au sein des différents sites de Vivalia où règne le calme plat dans ce domaine.

«En soins intensifs, on dénombre un seul patient mardi matin, expliquait le directeur général Yves Bernard. Il est hospitalisé à Arlon. Et seulement quatre personnes sont admises en unités covid classiques, deux à Arlon et deux à Marche. Ces chiffres sont dans la lignée de ceux des dernières semaines.»

Aucune augmentation des hospitalisations à déplorer donc.

Il s’agit de l’indicateur le plus important évidemment puisque les mesures sont prises en fonction des hospitalisations.

Le taux de positivité à la suite des tests effectués par des citoyens aux différents centres de testing est, lui, en légère hausse, mais rien de significatif ou d’inquiétant. Sur un mois, il y a une légère augmentation de ce taux de positivité détecté par les laboratoires, mais qui ne se traduit aucunement en hospitalisation.

Traduction: ce sont vraisemblablement les plus jeunes qui sont contaminés, mais leur état ne nécessite pas d’hospitalisation.

Tout est sous contrôle.