12 occupants temporaires en voisins du Recyclart rue de Manchester à Molenbeek

Les 12 projets sélectionnés

ASBL Impulsion : projet artistique, socioculturel et pédagogique axé sur l’expression urbaine (dance, formation, production).

Entropie Production: collectif de production accompagnant les artistes émergents dans les champs des arts de la scène, de la performance, des arts visuels et radiophoniques.

Habemus Papam : structure offrant un accompagnement des artistes dans le développement de leurs projets afin d’en favoriser un rayonnement le plus durable possible.

Rainbow Nation Brussels: organisation visant à faire progresser l’expression artistique, culturelle et civique des personnes LGBTQIA+.

Black History Month: collectif d’artistes actifs dans la promotion de la culture africaine et afro-diasporique (art/littérature/scène).

Dis les Termes : projet de production de contenus audiovisuels et éducatifs en forte relation avec la jeunesse du quartier.

Podcasting from the margins : projet sur la démocratisation des voix à travers les réseaux sociaux, les blogs et les podcasts.

Cens Academy : projet éducatif et sportif favorisant l’essor social, physique et le bien-être des jeunes.

ATLAS: projet éducatif et artistique dans les domaines de la scénographie, de la chorégraphie et l’expression corporelle.

Imazi.Reine: projet éducatif et artistique, ayant des activités très larges (production artistique, création théâtrale, expositions, colloques, formation audiovisuelle, tables de discussion).

Damaged Goods: projet en support à de nombreuses structures artistiques naissantes dans les secteurs tel que l’audiovisuel, la scénographie, les arts plastiques…

Not only Voices : projet inclusif et participatif dans le secteur de l’audiovisuel et des médias.

Plusieurs artistes plasticiens.