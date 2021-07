Titane, Jungle Cruise, The Suicide Squad, etc.: toutes les sorties cinéma de ce mercredi 28 juillet

Harley Quinn, Instagram, une tueuse en série, un parachutiste et la jungle amazonienne: il y a tout cela, et bien plus encore, dans les sorties cinéma de ce mercredi 28 juillet. Les critiques de L’Avenir vous disent quoi en penser: vous n’êtes pas obligés de les croire. Juste de les lire.

Jungle Cruise

Film d’aventure de Jaume Collet-Serra. Avec Emily Blunt, Dwayne Johnson et Jesse Plemons. Durée: 2 h 08.

Ce que ça raconte

Une aventurière de Londres embauche un skipper roublard pour la conduire à travers l’Amazonie à la recherche d’un arbre aux propriétés magiques. Partout, le danger guette.

Ce qu’on en pense

Une copie d’Indiana Jones, mélangée à La momie et Pirates des Caraïbes. Ce n’est pas original pour un sou mais ça fait le taf du divertissement estival.

La critique complète

Titane

Film fantastique de Julia Ducournau. Avec Agathe Rousselle et Vincent Lindon. Durée: 1 h 48.

Ce que ça raconte

Alexia, une tueuse au sang froid, se métamorphose pour échapper à la police. Elle rencontre un homme pour qui la vie s’est arrêtée il y a des années, avec la disparition de son fils.

Ce qu’on en pense

Ceci ne ressemble pas au cinéma qu’on a l’habitude de voir. Les images, à la fois superbes et repoussantes, servent un récit fantastique qui remue les codes, aux frontières du genre.

La critique complète

Profession du père

Comédie dramatique de Jean-Pierre Améris. Avec Benoît Poelvoorde, Jules Lefebvre et Audrey Dana (1 h 46).

Ce que ça raconte

1960, une petite ville de province française: pour Émile, son père est un héros. Mais cet excentrique est surtout un mythomane, doublé d’un homme violent.

Ce qu’on en pense

Jean-Pierre Améris fantasme davantage qu’il adapte le roman biographique de Sorj Chalandon. En résulte un objet curieux, en dépit d’une très bonne partition de Benoît Poelvoorde.

La critique complète

+ L’interview de Benoît Poelvoorde

The Suicide Squad

Film d’action de James Gunn. Avec Margot Robbie, John Cena, Idris Elba et Viola Davis. Durée: 2 h 12.

Ce que ça raconte

Une bande de super-vilains se voit contrainte de s’associer pour une mission suicide afin de sauver le monde

Ce qu’on en pense

Une nouvelle version qui nous fait instantanément oublier le ratage de 2016 tant elle est inventive à tous les niveaux.

La critique complète

Sweat

Drame de Magnus Von Horn. Avec Magdalena Kolesnik. Durée: 1 h 40.

Ce que ça raconte

Sourire éclatant et tenues flashy, Sylwia est une influenceuse fitness suivie par des centaines de milliers de fans. Mais une fois le téléphone éteint, on s’aperçoit vite que la vie de Sylwia n’est pas si rose que ça…

Ce qu’on en pense

Un regard à la fois tendre et acerbe sur nos relations (a)sociales à l’ère des réseaux sociaux. Un film puissant, qui ne diabolise personne.

La critique complète

Hitman & Bodyguard 2

Film d’action de Patrick Hugues. Avec Salma Hayek. Durée: 1 h 57.

Ce que ça raconte

Le garde du corps Michael Bryce et le tueur à gages Darius Kincaid rempile pour une nouvelle mission et sont aidés, cette fois-ci, par la femme de Darius.

Ce qu’on en pense

Une suite bruyante, criarde et totalement dénuée de l’inspiration aperçue dans le premier volet.

La critique complète

True Mothers

Drame de Naomi Kawase. Avec Arata Iura et Hiromi Nagasaku. Durée: 2 h 20.

Ce que ça raconte

Satoko et son mari sont bouleversés le jour où la mère biologique de leur petit garçon refait surface, avec l’intention de reprendre sa place.

Ce qu’on en pense

Un drame profond et sensible sur la maternité. La réalisatrice prend son temps mais c’est totalement justifié.

La critique complète

Le Sorelle Macaluso

Drame d’Emma Dante. Avec Anita Pomario et Eleonora De Luca. Durée: 1 h 34.

Ce que ça raconte

Dans la banlieue de Palerme, cinq sœurs se préparent pour aller à la plage. Cet après-midi changera à jamais leur vie.

Ce qu’on en pense

Un film organique qui retranscrit à merveille les étés de l’enfance, avant de nous mettre une bonne claque. Dur mais brillant.

La critique complète

First Cow

Drame de Kelly Reichardt. Avec John Magaro et Orion Lee. Durée: 2 h 02.

Ce que ça raconte

Première moitié du XIXe siècle, dans l’ouest américain. Un cuisinier habile s’associe avec un immigré chinois pour mitonner une douceur à base de lait de vache volé.

Ce qu’on en pense

Un western contemplatif que la lenteur et le sujet font sortir du schéma classique. Intéressant, à condition de ne pas s’endormir pendant la première heure.

La critique complète

C’est la vie

Comédie de Julien Rambaldi. Avec Josiane Balasko et Nicolas Maury. Durée: 1 h 43.

Ce que ça raconte

À l’étage obstétrique, sages-femmes et médecins s’apprêtent à vivre une nuit chargée quand cinq femmes débarquent en même temps pour accoucher.

Ce qu’on en pense

Une comédie chorale comme on les aime (ou les déteste). Leurs petites histoires dignes d’un téléfilm sont vite oubliées mais amusantes à suivre, faute de mieux.