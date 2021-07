Angiulli n’a eu besoin que d’un match pour convaincre l’Excel Mouscron

L’Excel Mouscron renforce sa défense avec l’arrivée de l’ancien Virtonnais. Il a livré une grosse prestation lors du duel face à Ostende.

Après avoir signé un joueur offensif, un milieu et un gardien, l’Excel Mouscron complète la colonne vertébrale de sa nouvelle équipe en officialisant la venue de Manuel Angiulli. Le défenseur central était actif à Maastricht l’année dernière, en D2 hollandaise. Arrivé en janvier 2021, après un prêt en Roumanie, il a disputé dix rencontres chez nos voisins. Il avait notamment trouvé le chemin des filets face à Telstar le 26 février lors d’une victoire 2-0.

Le nouveau transfuge du REM a l’avantage de bien connaître la D1B. Lors de la saison 2019-2020, il a pris part à 14 rencontres de la Proximus League. Il fera donc ses retrouvailles avec les Gaumais d’ici quelques semaines. Un club où on garde un excellent souvenir de celui qui y a passé 5 saisons. Les suiveurs réguliers de l’Excelsior nous parlent d’un défenseur solide, fiable à la mentalité de guerrier.

«On a saisi l’opportunité»

Le joueur de 26 ans est présent au Canonnier depuis plusieurs jours. Il avait notamment presté contre Ostende en amical. À la Diaz Arena, il avait livré une grosse prestation. Suffisante pour convaincre la direction. Après ce duel, Enzo Scifo avait livré que le Belge était déjà bien connu par le staff. «Quand on a vu qu’il était disponible sur le marché des transferts, on a saisi l’opportunité. On sait de quoi il est capable. Bien qu’il ne soit pas encore au top physiquement et qu’il ne connaissait pas ses coéquipiers, il est l’une des grosses satisfactions du jour. On a besoin de force dans l’axe. Lui et d’autres ont permis de l’avoir. Cela a stabilisé l’arrière-garde».

Un nouveau profil connaissant le championnat belge

Un accord a été rapidement trouvé entre le matricule 216 et Manuel Angiulli. Le transfert a tardé à cause de la visite médicale. Mais cette dernière a été passée lundi à l’hôpital de Roulers. Dans la foulée, l’arrière a pu signer un contrat portant sur les deux prochaines saisons. Cette arrivée au sein du noyau mouscronnois pourra rebattre certaines cartes. Christophe Lepoint, par exemple, pourrait retrouver une place qui lui convient mieux dans le milieu de terrain.

Avec cette quatrième transaction, le REM prouve encore la nouvelle direction prise par le club. C’est un nouveau profil expérimenté et connaissant le football belge qui débarque au Canonnier. Reste désormais à renforcer l’attaque qui reste actuellement le point faible des troupes d’Enzo Scifo. L’équipe aura l’occasion de parfaire ses automatismes lors d’une opposition face à Knokke ce mercredi à 19 h. Une nouvelle opportunité aussi pour les tests de se mettre en avant.