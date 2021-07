JO 2021 | Les Red Lions en quarts de finale grâce à la victoire des Pays-Bas

La victoire des Pays-Bas (4-2) contre le Canada ce mardi assure aux Red Lions une place en quarts de finale

Les Pays-Bas ont battu le Canada 4 buts à 2, mardi, dans le dernier match de la 3e journée du tournoi masculin de hockey dans le groupe B, assurant ainsi la qualification de la Belgique, invaincue avec trois victoires en trois matchs.

Plus tôt dans la journée, les Red Lions se sont imposés 9-4 face à l’Afrique du Sud et l’Allemagne a dominé la Grande-Bretagne 5-1. Après ses victoires, à chaque fois sur le score de 1-3, sur les Pays-Bas et l’Allemagne, la Belgique occupe la première place du groupe avec 9 points. L’Allemagne, les Pays-Bas et la Grande-Bretagne suivent avec 6. L’Afrique du Sud et le Canada ferment la marche avec 0.

Les quatre premiers de chacun des deux groupes avancent en quarts de finale. Dans l’autre groupe, l’Australie (9 points) est déjà qualifiée également.

Les Red Lions affronteront encore le Canada jeudi (3h heure belge) et la Grande-Bretagne (14h15 heure belge).