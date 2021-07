Ben Affleck et Jennifer Lopez, un coup monté pour les 20 ans de Jenny from the block ?

Alors que la planète people reprend espoir en l’amour avec l’officialisation de la relation de Jennifer Lopez et Ben Affleck, les complotistes pointent le bout de leur nez.

Dix-sept ans après leur rupture, le couple le plus glamour d’Hollywood s’est-il reformé? C’est en tout cas ce que Ben Affleck et Jennifer Lopez veulent nous faire croire. Si la rumeur enflait depuis des mois, l’officialisation est tombée ce week-end à l’occasion de l’anniversaire de la chanteuse.

Le couple a diffusé sur Instagram plusieurs photos prisent à bord d’un bateau à Saint-Tropez. Plus belle que jamais, on y voit, J-Lo poser en maillot de bain avant d’être rejoint par l’acteur pour un langoureux baiser. Une photo qui se passe de commentaire avec néanmoins une petite légende écrite par la star: «52 ans, voilà ce que ça fait.»

Depuis le couple ne se cache plus et les paparazzis s’en donnent à cœur joie. Pour preuve, les dernières photos publiées dans le Daily Mail où l’on voit Ben Affleck et Jennifer Lopez prendre un bain de soleil sur le pont d’un yacht.

De la poudre aux yeux?

Pas de quoi tergiverser donc? Les tourtereaux filent donc bien le parfait amour puisqu’ils le disent? Tout est bien qui finit bien, non?

Bin oui et non. Car cette photo sème justement un peu le doute chez les fans. Pourquoi? À cause de cette petite main posée «discrètement» sur les fesses de J-LO. Elle ne vous rappelle rien?

Twitter

Pour bien comprendre, revenons en arrière, il y a presque 20 ans précisément. À cette époque, nous tourtereaux étaient officiellement ensemble. Ils partageaient même la vedette dans le clip «Jenny from the block».

Un clip qui mettait en scène un couple qui se retrouvait sous l’œil constant des paparazzis. On y voyait Jen et Ben sur un bateau, Jen et Ben au resto, Jen et Ben en promenade… mais toujours pourchassés par les paparazzis. On connaît la suite, quelques années plus tard, Jenny et Ben prenaient des chemins différents.

Allez si tu n’avais pas la télé à l’époque ou si tu étais complètement aveugle je te remets le clip:

Et donc selon certains fans suspicieux, le couple Bennifer se jouerait de nous et ne serait rien d’autre que de la poudre aux yeux. MALHEUR!

Ben et Jen nous prépareraient en réalité un remake de «Jenny from the block» qui fêtera très prochainement ses 20 ans. Ne riez pas, c’est très sérieux! L’influenceuse Instacais a d’ailleurs mené sa petite enquête et apporte des précisions.

«Examinons les preuves: en mai dernier, Ben a été vu portant la montre que J-Lo lui a offerte dans la vidéo de Jenny from the block.»

Ben Affleck appears to wear watch Jennifer Lopez gifted him in 2002 https://t.co/pWluUAmoO7 pic.twitter.com/vqNe3qwFeY — Page Six (@PageSix) May 24, 2021

«Le 14 juin, ils ont été photographiés lors d’un dîner par des paparazzis. Les gens se sont concentrés sur le fait qu’il s’agissait de leur premier baiser public depuis le redémarrage de leur romance. Mais ce plan est très similaire aux plans du clip et Jen semble même porter une coiffure similaire. Est-ce que cela a confirmé que j’étais sur la bonne voie? Pas tout de suite. Je me suis dit: appelez-moi quand ils seront sur un yacht ensemble. C’est à ce moment-là que je saurai.» Et devinez ce qui s’est passé aujourd’hui? Ben, Jen, yacht, bikini. En train de s’embrasser.» explique la fan.

Alors info ou intox? Wait and see comme on dit mais mais la première qui croise Ben faire le plein de la voiture de J-LO pensera à me prévenir ? Et si je viens de démonter ou d’ébranler ta confiance en l’amour avec ces quelques lignes, allez c’est pas grave: l’amour triomple toujours.