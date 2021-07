JO 2021: Les Red Lions poursuivent leur sans-faute avec une large victoire 9-4 sur l’Afrique du Sud

Tout va bien pour nos vice-champions olympiques, qui n’ont pas tremblé avec une large victoire 9-4 sur l’Afrique du Sud dans leur 3e match de groupe.

John-John Dohmen (4e et 15e), l’homme en forme Alexander Hendrickx (9e, 18e et 40e), Thomas Briels (12e), Arthur van Doren (14e), Simon Gougnard (25e) et Cédric Charlier (41e) ont inscrit les buts belges. Pour l’Afrique du Sud, Dayaan Abd Cassiem (5e et 31e), Mustaphaa Cassiem (23e) et Mansuet Ngobile Ntuli (29e) ont marqué.

Comme cela était prévu, Tom Boon a fait sa réapparition pour les Belges. Il n’a pas joué ce tournoi en raison d’une blessure au mollet. Alexander Hendrickx, après ses trois buts mardi, en est déjà à sept buts dans ce tournoi.

Ces derniers jours, les Lions ont remporté leurs deux premiers matches de groupe contre les Pays-Bas et l’Allemagne (3-1 chacun). Ils sont en tête du groupe avec 9 points.

Plus tôt dans la journée, l’Allemagne s’est imposée 5-1 contre la Grande-Bretagne dans le groupe B. Les deux pays ont 6 points. Les Pays-Bas, qui joueront contre le Canada à 13h45 heure belge, ont 3 points. L’Afrique du Sud et le Canada n’ont pas encore de points. Les quatre premiers se qualifient pour les quarts de finale. Si les Pays-Bas gagnent contre le Canada, les Lions sont sûrs d’une place en quarts de finale.