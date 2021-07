JO 2021 | Eliminée en huitième, Naomi Osaka a ressenti «un peu trop de pression»

Eliminée en huitième de finale du tournoi féminin par la Tchèque Marketa Vondrousova (WTA 42), la Japonaise Naomi Osaka (WTA 2) a ressenti «un peu trop de pression».

« Bien sûr, je suis déçue après chaque défaite, mais celle-ci me fait plus mal que les autres», a déclaré la jeune Osaka de 23 ans. «Tout a mal tourné aujourd’hui, il suffit de regarder le match pour s’en rendre compte. C’est comme si tout ce sur quoi je compte normalement ne fonctionnait pas. J’ai l’impression que mon attitude (sur le terrain, ndlr) n’était pas très bonne parce que je ne savais pas vraiment comment gérer la pression. »

En tant que double vainqueur de l’Open d’Australie et de l’US Open, Naomi Osaka était la favorite de ce tournoi, qu’elle disputait à domicile, avec toutes les attentes que cela implique. «J’ai vraiment l’impression qu’il y avait beaucoup de pression autour de ces Jeux. Je pense que c’est peut-être parce que je n’avais jamais joué aux Jeux olympiques auparavant et que la première année a été un peu trop dure pour moi. Mais je suis quand même contente de la façon dont j’ai joué, car je n’avais pas joué depuis un moment», a déclaré la Japonaise, qui a également allumé la flamme olympique lors de la cérémonie d’ouverture.

À Tokyo, Osaka a joué son premier tournoi depuis son retrait de Roland Garros. «J’ai eu des interruptions plus longues dans ma carrière et j’ai toujours réussi à bien faire après. Je ne dis pas que je me suis mal débrouillé ici, mais mes attentes étaient beaucoup plus élevées. »