Coronavirus: le coup de gueule d’Alain Souchon contre les opposants au vaccin

Alain Souchon est de retour sur la route pour donner des concerts. Il en a profité pour se confier au «Télégramme» au sujet de la vaccination contre le coronavirus.

En France, les manifestations contre le pass le sanitaire et la vaccination obligatoire se multiplie depuis l’annonce d’Emmanuel Macron. Samedi dernier, plus de 160.000 personnes ont manifesté dans toute la France. Pour défendre leurs convictions, certains manifestants anti-vaccination affichaient même des références au port de l’étoile jaune.

Pourtant ces manifestations interviennent alors qu’une très large majorité de la population approuve les décisions du président français tout comme de nombreuses personnalités qui ont décidé de le faire savoir.

Comme Alain Souchon qui s’est confié au quotidien Le Télégramme. L’interprète d’allô maman bobo s’est dit consterné par ce «pays de fous». Il s’est montré virulent envers les antivax.

«C’est extraordinaire ces gens qui n’y connaissent rien, mais sont contre par principe. On vit dans un monde de fous! On sait bien pourtant que c’est la seule façon d’atteindre l’immunité collective et d’éviter de retomber dans les mêmes galères.»

Le chanteur de 77 ans, lui, n’a pas hésité un instant à se faire vacciner. «Vous savez, quand j’étais petit, il y avait la polio qui faisait des ravages chez les enfants. On nous disait de faire attention et de se faire vacciner. C’est un truc normal et ordinaire. On a la chance de disposer de vaccins, mais pas mal de gens hésitent encore ou refusent de se faire vacciner. Il y a d’autres pays plus pauvres dans le monde où les gens voudraient bien, mais n’y ont pas accès».

Le comédien Patrick Chesnais a lui aussi réagit dans les colonnes de Nice-Matin après la manifestation survenue à Nice. Il a également poussé un coup de gueule contre ceux ui parlent de dictature vaccinale. «Qu’ils arrêtent de parler de dictature. Dictature de quoi? Franchement, on se fout de la gueule du monde. Je pense que ce sont des dingues, qui ont de gros problèmes et qui cherchent un exutoire. Après ça, ce sera autre chose.»