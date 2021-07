Les équipes de Saint-Josse en renfort à Liège pour vidanger les avaloirs

La Commune de Saint-Josse a envoyé une partie de son service Propreté en renfort pour nettoyer et vidanger les avaloirs de Liège. Commune de Saint-Josse

S’il pleut à nouveau, les avaloirs de la Ville de Liège doivent être prêts à absorber les fortes quantités d’eau. Or, les pluies récentes les ont engorgés. Saint-Josse a donc envoyé ses hommes en renfort.

Le service propreté de Saint-Josse est lui aussi sur le pont pour porter main-forte aux sinistrés du bassin mosan suite aux catastrophiques inondations qui ont frappé l’est de la Belgique. Ainsi, la commune de première couronne bruxelloise a dépêché plusieurs hommes dans la ville de Liège après un passage à Trooz.

Cette «opération avaloirs propres» est montée «en étroite concertation» avec le Bourgmestre de Liège Willy Demeyer, nous fait savoir le cabinet du Bourgmestre de Saint-Josse Emir Kir. Il s’agit pour les équipes tennoodoises, sur place depuis le vendredi 23 juillet, de participer au nettoyage et aux vidanges des avaloirs de la cité principautaire.

«Nous continuons à prêter main-forte aux communes sinistrées en fonction de leurs priorités. Après nos actions de nettoyage et de déblayage à Trooz, nous sommes heureux de pouvoir accompagner la Ville de Liège», se félicite Kir. «Le travail de nos équipes est une priorité: en cas de nouvel épisode de pluie, il est impératif que l’eau puisse s’écouler. Nettoyer et déboucher les avaloirs est donc une nécessité pour nos amis liégeois».

L’Échevin tennoodois de la Propreté Mohamed Jabour ajoute: «L’accueil des Liègeois et leur force de résilience sont tout simplement extraordinaires. La solidarité s’exprime à tous les coins de rue. Je suis fier du fait que la Commune de Saint-Josse et son personnel fassent partie de ceux qui agissent et apportent des solutions concrètes».

La Commune de Saint-Josse termine en annonçant une prochaine journée d’actions le 31 juillet et une collecte de dons en cours auprès du Service de prévention (23 Rue Brialmont, 1210 Saint-Josse-ten-Noode).