VIDEO| Coronavirus: le manque d’oxygène est criant en Algérie

La situation sanitaire est critique en Algérie. Les cas de coronavirus se multiplient alors que les services de santé sont saturés et sont en manque d’oxygène pour aider les malades.

Alors que le pays connaît une flambée des cas de coronavirus, l’Algérie vient de supprimer la quarantaine pour les voyageurs. Une décision pour le moins interpellante alors que les services de santé sont saturés.

Certains grands hôpitaux manquent d’oxygène en raison notamment de problèmes de gestion des stocks et de distribution.

Ce lundi, une livraison de bouteilles d’oxygène était prévue à l’hôpital d’Aïn Taya à l’est de la capitale Alger. Et le personnel médical a eu bien du mal à réceptionner les précieuses bonbonnes.

La scène a été diffusée sur les réseaux sociaux et témoigne de la course contre-la montre qui se déroule en ce moment pour sauver des vies.

[Vidéo ?] Au moment de l'arrivée des bouteilles d'oxygène à l'hôpital d'Ain Taya pic.twitter.com/bZddRrcs4P — TSA Algérie (@TSAlgerie) July 26, 2021

Le pays ne reste pourtant pas les bras croisés. Les autorités algériennes ont sévèrement durci dimanche les mesures de lutte anticovid et promis d’accélérer le taux de vaccination.

Il a été ainsi décidé d’étendre le couvre-feu et cette décision s’accompagne de nouvelles mesures restrictives visant les activités de loisirs, en pleines vacances d’été et au moment où l’Algérie connaît une canicule. Salles de sport, maisons des jeunes, centres culturels, espaces récréatifs et surtout les plages sont fermés dans les 35 préfectures concernées. Cafés et restaurants ne pourront plus servir à table et devront se limiter uniquement à la vente à emporter.