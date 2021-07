Virton officialise les arrivées de Grégoire et Van Den Abeele

Officieuses hier, les signatures de Christophe Grégoire et Tom Van Den Abeele avec Virton sont désormais officielles.

Par un communiqué, l’Excelsior Virton a officialisé le nom de son entraîneur et de son directeur sportif en vue de la semaine prochaine.

Comme attendu, Christophe Grégoire prendra bien en charge l’équipe gaumaise dès que celle-ci sera mise sur pied. Tom Van Den Abeele aura, lui, pour mission de constituer celle-ci dans les jours à venir, à moins de trois semaines de la reprise du championnat. Il succède donc à Christian Bracconi qui avait dirigé l'équipe jusqu'en mars 2020, avant que celle-ci ne soit mise au chômage technique.

« Nous avons pour projet de faire de notre club une plateforme de développement de nouveaux talents. Quoi de plus logique, pour assurer le succès de ce projet, que de faire confiance à de jeunes talents pour le gérer, écrit notamment le club gaumais sur son site internet. Ils ont la « grinta » et l’envie. Ils sont impatients de démarrer cette saison et veulent s’inscrire dans la longueur dans notre projet.»