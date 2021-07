VIDÉO| Inondations: prise au piège dans un torrent de boue avec son fils à Dinant

C’est une vidéo qui fait froid dans le dos. Le week-end dernier, Vanessa circulait avec son fils Thomas de 14 ans en voiture, lorsque la route s’est transformée en torrent de boue à Dinant.

Comme elle le dit sur Facebook, Vanessa est «passée par un petit trou». Le week-end dernier, Dinant a été frappée par des pluies torrentielles. En fin de journée, la maman doit récupérer son fils au football. Mais la pluie a transformé la route en rivière boueuse. Le véhicule est rapidement noyé et le pare-brise se couvre de boue.

«Si ma voiture n’avait pas été bloquée par un poteau, nous serions morts à l’heure où je vous parle» explique-t-elle sur Facebook. «On a vu les troncs d’arbres nous arriver dessus. L'eau montait dans la voiture, elle est arrivée jusqu’aux sièges» poursuit-elle.

Vanessa et son fils ont dû attendre dans le véhicule que l’eau baisse pour sortir de la voiture. Sans grande surprise, la voiture est inutilisable désormais mais la maman et le fils sont sains et saufs. «Il est clair que je vais voir la vie différemment. Je suis choquée mais tellement fière de mon fils».