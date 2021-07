JO 2021 | Les Belges Maenhaut et Geurts actuellement 5e en skiff 49er FX dames

Les Belges ont très bien fini leur première journée de compétition.

Isaura Maenhaut Van Lemberge et Anouk Geurts se sont classées 4e de la troisième régate dans l’épreuve de skiff 49er FX ce mardi aux Jeux olympiques de Tokyo. Elles occupent actuellement la 5e place au classement général provisoire avec 7 points.

Les Brésiliennes Martine Grael et Kahena Kunze ont terminé en tête de la troisième régate. Les Britanniques Charlotte Dobson et Saskia Tidey restent en tête du classement général provisoire avec 2 points.

Plus tôt dans la journée, le duo belge avait terminé 17e et 3e de la première et seconde régate.

Ce mercredi, trois nouvelles régates sont au programme. Au total, 12 régates sont prévues avant la course pour les médailles prévue le lundi 2 août prochain.