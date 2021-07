JO 2021 | Pas de blessure sérieuse pour Claire Michel qui devrait s’aligner dans le Relais mixte

Claire Michel devrait pouvoir tenir sa place samedi dans le Relais mixte en triathlon et permettre ainsi à la Belgique de concourir. La Bruxelloise était arrivée en boitant à l’arrivée de l’épreuve individuelle des Jeux Olympiques de Tokyo mardi.

«Elle va bien. Elle ne souffre pas d’une blessure sérieuse. Elle devrait pouvoir être au départ du Relais mixte samedi», a confirmé le Comité Olympique et interfédéral belge (COIB) quelques heures après la course.

Claire Michel avait tenu à terminer l’épreuve malgré, visiblement, une blessure. Elle a été la 34e et dernière concurrente à franchir la ligne d’arrivée, à 15:29 de la Bermudienne Flora Duffy. Dès la ligne franchie, elle a massé son mollet gauche et n’a pu retenir ses larmes. Transportée au centre médical, elle en est ressortie quelques minutes plus tard en boitant bas. «J’espère que ce ne sont que de simples crampes», espérait alors Nick Baeltus, le coach des triathlètes. «Sinon, nous ne pourrons pas disputer le relais. Nous n’avons pas de remplaçante.»

Valerie Barthelemy avait elle de son côté terminé à une belle 10e place. Les Belgian Hammers comptent sur ses deux féminines ainsi que sur Jelle Geens et Martin Van Riel, 4e de l’épreuve masculine lundi. Testé positif au coronavirus avant son départ, Jelle Geens a depuis reçu des résultats négatifs pour pouvoir rejoindre le Japon et s’aligner dans ce relais mixte.