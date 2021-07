Les Dogues ont du pain sur la planche

Les Dogues ont quinze jours de préparation avant leur premier test en coupe de Belgique, après un premier match samedi dernier.

Après un galop d’essai samedi face à Lens, les Carolos ont retrouvé le chemin des terrains d’entraînement. «Le groupe est pratiquement au complet, lance Xavier Robert, l’entraîneur. On a deux blessés et un absent qui était prévu. Pour le reste, on a une trentaine de joueurs, avec nos jeunes et deux tests.»

Des trois joueurs qui passaient un essai samedi, il n’en reste déjà plus que deux. «L’attaquant n’a pas été retenu. Par contre, on va continuer quelques jours avec les deux milieux.»

L’Olympic n’a pas perdu de temps et est rentré directement dans le vif du sujet. «Le groupe a passé le test VMA. Les résultats sont bons. Il faut dire que les joueurs, sur une base volontaire, ont accepté de suivre un programme individuel. Cela va nous permettre de mettre de l’intensité dès les premiers entraînements. Le noyau a eu envie de toucher le ballon. Il a été servi!»

Les Carolos attendent avec impatience leur premier vrai test, à savoir la coupe de Belgique. «Dans quinze jours, cela arrivera vite. On va tout faire pour aller le plus loin possible. À côté de cela, on a un beau programme, en ce début de reprise. On doit rencontrer Stockay, Solre-sur-Sambre, Anderlues, Marpent (Fra)… On a même une rencontre le 18 août face au Sporting de Charleroi. On va donner des minutes à l’ensemble du groupe.»

Le staff en profitera pour trouver les profils qui manquent. «On a donc encore deux joueurs qui passent un test. On doit faire avec notre budget. Avec la crise sanitaire, il n’est pas question de faire des folies. Mais on a besoin d’un attaquant, d’un autre offensif et d’un défenseur central gaucher. On a le temps et j’ai pu voir de belles choses de la part de certains de nos jeunes. Le staff des U21 fait du très bon travail.»