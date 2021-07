Avenue de Maire à Tournai: l’égouttage est aussi à refaire du côté de la caserne des pompiers

Les avaloirs et égouts de la voie latérale de l’avenue de Maire, du côté de Bpost, n’avalent plus rien depuis longtemps déjà…. ÉdA – 501527009994

L’égouttage de la voie latérale de l’av. de Maire doit aussi être renouvelé du côté de Bpost et des bureaux de l’Avenir. La question est de savoir quand cela se fera…

Chaque fois que tombent des fortes pluies, c’est le même scénario, la voie latérale (située à droite de l’avenue de Maire pour qui vient du rond-point de l’Europe), est inondée, surtout entre la caserne des pompiers et Bpost.

Un phénomène que l’on observait également de l’autre côté de l’avenue jusqu’à ce que de récents travaux de remplacement de l’égouttage soient opérés entre le rond-point et la rue de Lannoy. Un important chantier qui s’est terminé par une réfection totale du tronçon concerné, devenu voie cyclable, et qui aura coûté environ 600 000€.

Ce sont des travaux similaires qui devraient être entrepris du côté encore sujet aux inondations. Rappelons qu’un relevé vidéo de l’état des canalisations avait été réalisé par Ipalle il y a six ans et avait déjà démontré l’urgence d’agir sur ce réseau.

«C’est prévu, nous précise-t-on à la Ville, une demande sera introduite pour que ce chantier figure en bonne place dans le prochain Plan communal d’investissement 2022-2024.»

Mieux vaut prévoir ses bottes quand l’on se gare à proximité de Bpost lorsqu’il pleut… ÉdA

Cela, sans préjuger de ce que l’autorité politique déterminera comme chantiers prioritaires, sachant qu’il y en a d’autres en attente pour la Cité des cinq clochers dont la réfection très attendue de la rue Saint-Martin.

Très concrètement, pour ce qui concerne la voie latérale de l’avenue de Maire, il faudra ici aussi, avant de refaire le revêtement, remplacer complètement le système d’égouttage car l’ancien, encore réalisé en maçonnerie (et non en béton ou en matériau synthétique comme c’est généralement le cas aujourd’hui), est devenu totalement obsolète. Et cela, pour plusieurs raisons: avec le temps, certaines parois ont été mises à nu et sont devenues rugueuses, ce qui, non seulement ne facilite pas l’écoulement rapide de l’eau mais présente en outre l’inconvénient de retenir les boues; le système racinaire de certains arbres a envahi une partie du réseau, provoquant des bouchons, et des travaux de raccordement qui n’auraient pas été effectués tout à fait dans les règles (par le passé) peuvent aussi être de nature à empêcher un bon écoulement.

Lorsqu’il pleut un peu fort, c’est carwash gratuit à l’avenue de Maire… ÉdA

Bref, ici aussi, tout est à refaire, idéalement entre les rues des Mouettes et Lefebvre Catters, soit sur un tronçon plus long de quelques dizaines de mètres que de l’autre côté du boulevard.

Un chantier qui devra encore être budgétisé de manière précise mais dont on imagine qu’il coûtera fatalement plus cher que celui effectué devant l’ancienne maison close de Dodo la Saumure, où l’on semble ne plus se plaindre désormais de problèmes d’écoulement des eaux pluviales.