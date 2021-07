Le débrief des JO: 6 choses à retenir ce lundi

Six choses à retenir de cette première journée des Jeux olympiques en un seul article.

1 Une nouvelle médaille en chocolat pour la Belgique

Caramba, encore raté! Ce matin, Marten Van Riel est passé tout près d’une médaille, finissant à une frustrante mais splendide quatrième place, à 48 secondes du nouveau champion olympique, le Norvégien Kristian Blummenfelt. Cette course, marquée par un faux départ dû à un bateau, a été pourtant parfaitement maîtrisée par le Belge. Dans le premier wagon en natation, à l’offensive à vélo et dans le premier groupe jusque dans le dernier tour à la course, Van Riel aurait mérité décrocher une médaille mais malheureusement, trois athlètes étaient encore plus forts.

2 Les Red Lions en mode conquête

Les Red Lions continuent à impressionner. Après leur splendide victoire face au champion d’Europe en titre, les Pays-Bas, la Belgique a remis le couvert en disposant, cette fois, de l’Allemagne sur le même score que le match précédant : 3-1.Grâce à cette victoire, les Belges sont pratiquement qualifiés et devraient rencontrer l’Inde en quart, comme en 2016 à Rio.

3 Le basket 3x3 belge continue de surprendre

Malgré une nouvelle défaite étriquéeface, cette fois, à la Chine, la Belgique a su se ressaisir et disposer sur le fil des Pays-Bas. Avec cette victoire, le bilan des Belges et de trois victoires pour trois défaites, avant leur dernier match face à la Pologne. Et même si mathématiquement, ce n’est pas encore officiel, nos compatriotes disputeront au minimum les 1/4 de finales de ces JO.

4 L’exploit XXL de Van Uytvanck

Face à Petra Kvitova, 13e joueuse mondiale, Alyson Van Uytvanck a réussi à sortir l’un des plus beaux exploits de sa carrière. Mené d’un set, la Belge a renversé la vapeur pour aligner pas moins de dix jeux d’affilée et s’imposer sur le score de (5-7, 6-3, 6-0). Au prochain tour, la Belge rencontrera Muguruza, qu’elle avait déjà rencontré samedi en double avec Élise Mertens.

5 Van der Poel chute lourdement

Tom Pidcock est devenu champion olympique, tandis que notre compatriote Jens Schuermans a fini à une décevante 18e place. Mais le tournant de la cours fut sans aucun doute la chute de Mathieu Van der Poel. Sonné, le petit-fils de Raymond Poulidor a été obligé d’abandonner, victime d’une commotion.

6 Treize ans et championne olympique

Vous souvenez-vous de ce que vous faisiez à l’âge de treize ans? En tout cas, la Japonaise Momiji Nishiya s’en souviendra à tout jamais. Cette jeune adolescente est devenue championne olympique dans la nouvelle épreuve du skateboard. Un exploit tout simplement monstrueux!