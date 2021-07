VIDÉO | Code orange en Flandre occidentale: inondations à Nieuport et Knokke

Nieuport et Knokke ont subi des fortes pluies lundi matin, transformant de nombreuses rues en rivières.

De grosses précipitations ont entraîné des inondations ce lundi matin dans divers quartiers à Nieuport et Knokke-Heist, en Flandre occidentale. Certaines rues et plusieurs caves ont été inondées, a indiqué le bourgmestre de Nieuport, Geert Vanden Broucke (CD&V). «Il pleut fort ici. Les égouts ne pouvaient tout simplement pas le supporter», a déclaré le bourgmestre de Knokke-Heist, Piet De Groote. Les pompiers ont pris plusieurs heures pour pomper et évacuer l’eau, en d’autres endroits de Flandre occidentale également.

Les pluies ou averses orageuses présentes en matinée sur l’ouest du pays gagneront les autres régions en cours de journée, selon l’IRM qui prévoit des maxima de 19 à 23°C. La Flandre occidentale reste en code orange dans l’après-midi, alors que le reste du pays est en code jaune.