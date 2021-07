JO 2021 | Les gymnastes russes gagnent le concours masculin par équipes au bout du suspense

Les gymnastes russes, qui concourent sous bannière neutre, ont remporté l’or du concours masculin par équipes de gymnastique artistique, lundi, aux Jeux Olympiques de Tokyo.

Après les six agrès (sol, cheval-d’arçons, anneaux, saut, barres asymétriques et barre fixe), Denis Abliazin, David Belyavskiy, Artur Dalaloyan et Nikita Nagornyy ont totalisé 262,500 points. Ils devancent de peu le Japon, deuxième avec 262,397 points. La Chine a décroché le bronze avec 261,894 points. Ces trois nations étaient déjà montées sur le podium à Rio, en 2016, mais les Japonais s’étaient alors imposés devant les Russes, les Chinois complétant le podium.