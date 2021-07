Dès ce 26 juillet, pas de trams 8, 92, 93 et 97 entre Stéphanie et Louise

Les trams ne circuleront pas entre Louise et Stéphanie jusqu’au vendredi 13 août. ÉdA – Julien RENSONNET

Les lignes de tram 8, 92, 93 et 97 sont interrompues dès cette semaine à cause de travaux avenue Louise.

La STIB annonce l’interruption de plusieurs lignes de tram du lundi 26 juillet jusqu’au vendredi 13 août. Des travaux de renouvellement de voies dans l’avenue Louise sont en cause. Les lignes concernées: trams 8, 92, 93 et 97.

La STIB précise que les trams 8, 93 et 97 sont interrompus entre les arrêts Stéphanie et Louise. «La distance entre ces deux arrêts est à parcourir à pied».

Les trams 92 sont interrompus sur un plus grand tronçon en raison des travaux de voies déjà en cours dans l’avenue Brugmann. Il s’agit du tronçon entre Vanderkindere et Louise. Un T-Bus circule entre ces deux haltes mais les quelques centaines de mètres entre Stéphanie et Louise se font à pied.

Vu ces travaux en cours avenue Brugmann jusque mi-septembre, le 92 sera interrompu entre Vanderkindere et Janson du 14 août à début septembre. Des T-bus circuleront entre Vanderkindere et Louise.