PHOTOS | Le concours Miss Monde a 70 ans: seul le premier couronnement s’était fait en bikini

Il y a 70 ans exactement se tenait la première édition du concours de Miss Monde, un événement créé initialement pour promouvoir les bikinis d’un entrepreneur anglais.

Ce mardi 27 juillet 2021, il y aura exactement 70 ans que le tout premier concours Miss Monde a eu lieu. Mais ce concours n’était pas si international qu’il ne l’est aujourd’hui, puisque sur 27 participantes, 21 étaient britanniques. C’est pourtant la Suédoise Hiki Håkansson qui remporta le prix «Miss World», la seule de l’histoire à avoir vécu un couronnement en bikini, avant que le pape Pie XII ne s’en mêle. L’évêque avait jugé à l’époque qu’une telle élection était «péché», rapporte le Nieuwsblad.

Originellement nommé le «Festival Bikini Contest», le premier concours Miss Monde a été organisé par l’entrepreneur britannique Éric Morley dans le but de promouvoir des maillots de bain au Festival de Grande-Bretagne. Mais suite à la réaction du pape Pie XII, les bikinis furent interdits du concours dès 1952 et remplacés par des maillots de bain plus couvrants. Si les bikinis ont été réintroduits dans le concours depuis, la suédoise Håkansson reste la seule gagnante à avoir reçu sa couronne en bikini.

Cette année, la 70e édition du concours aura lieu au Coca Cola Music Hall, à San Juan, à Porto Rico, le jeudi 16 décembre 2021. La gagnante succédera à la jamaïcaine Toni-Ann Singh à la fin de la cérémonie.