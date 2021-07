JO 2021 | Pourquoi la Russie s’appelle ROC à Tokyo?

Le drapeau russe et la Russie ont été remplacés par le nom et symbole de team ROC. On vous explique pourquoi ici.

Depuis quelques jours, vous vous êtes peut-être demandé où se trouvait le drapeau russe, ainsi que l’hymne en cas de victoire d’un d’entre-eux. Et pourtant, à la place, le Team ROC apparaît à la place. Pourquoi? On vous explique tout cela ci-dessous :

La Russie a constitué une équipe de 335 athlètes en vue des Jeux Olympiques de Tokyo. Ils concourront sous le nom de Team ROC (Comité olympique russe) et arboreront un drapeau neutre. Le nom de Russie, le drapeau et l’hymne national russes sont interdits à la suite de la suspension de deux ans du pays pour la fraude généralisée au dopage durant les Jeux Olympiques d’hiver de Sotchi en 2014.L’hymne national russe sera remplacé par une musique du célèbre compositeur russe Piotr Tchaïkovski. Les athlètes présents à Tokyo n’ont jamais été impliqués dans le système de dopage organisé par la Russie. Le président du Comité olympique russe Stanislav Pozdniakov s’attend à ce que les Russes fassent de très bons résultats à Tokyo et améliorent leur quatrième place au classement des médailles des précédents Jeux d’été à Rio (2016). À Rio, le scandale du dopage avait déjà touché la Russie. Le Comité international olympique (CIO) avait refusé la présence de 118 athlètes russes compromis par le dopage. L’équipe russe était composée de 271 athlètes.