Drogue: une salle de consommation à moindre risque dès décembre à Lemonnier

Bruxelles va obtenir sa première salle de consommation de drogue contrôlée. Cet endroit destiné aux toxicomanes ouvrira ses portes en décembre prochain, dans le quartier Lemonnier.

Une première «Salle de Consommation à Moindre Risque» ouvrira ses portes au cœur de la capitale à partir du mois de décembre prochain, ont annoncé mardi les autorités de la Ville de Bruxelles et de la Région, en présence du chef de corps de la zone de police, et de représentants des ASBL Transit et MAPP, parties prenantes au projet.

Voici le bâtiment concerné, au 9 de la rue Woeringen. Google Street View Celui-ci a pris corps à la suite d’un accord scellé entre la Ville, la Région, et les opérateurs de terrain (CPAS de la Ville, ASBL de prévention BRAVVO, ASBL Transit). Le nouveau dispositif dénommé Gate sera emménagé au 9 de la rue Woeringen, dans le quartier Lemonnier.

100 dans le monde

Selon le bourgmestre de la Ville de Bruxelles, il existe une centaine d’établissements de ce type dans le monde, notamment dans chaque pays limitrophe de la Belgique, et un à Liège dont un représentant a évoqué mardi l’expérience-pilote menée. Dans la Cité ardente, 21.000 consommations à ciel ouvert, non-encadrées ont ainsi pu être évitées au cours des 16 premiers mois d’existence de celle-ci, a-t-il précisé.

À Rotterdam, on a observé une diminution de 83% de la présence de seringues en rue via ce dispositif.

Pas une «salle de shoot»

D’après Philippe Close, il n’est pas question de faire de ce lieu une «salle de shoot». Le dispositif sera encadré par quelque 20 à 25 personnes (e.a. des médecins, soignants; éducateurs et assistants sociaux) dans le but, non pas de faire la promotion de la drogue, mais de faire baisser les prévalences d’overdoses et de virus tout en apaisant l’espace public sur lequel le phénomène engendre de l’insécurité. Les personnes qui se présenteront à la SCMR devront s’y identifier à des fins d’accompagnement.

Selon Philippe Close, le budget d’exploitation devrait être de l’ordre d’1,7 à 1,8 million d’euros par an pris en charge par La Ville, le CPAS, l’ASBL Bravvo, la CoCom et Bruxelles Prévention et Sécurité. Le budget du bâtiment s’élève par ailleurs à 3 millions d’euros pris en charge pour un tiers par la Ville, et deux tiers par son CPAS, pour l’achat et la rénovation.

Au quotidien, les ASBL Transit -créée il y a 25 ans par des médecins et des policiers dans le cadre des contrats de sécurité – et MASS (Maison d’Accvueil Socio-Sanitaire) y travailleront main dans la main.