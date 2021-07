JO 2021| Les finales de surf avancées à mardi en raison d’une tempête tropicale

Les finales de surf, prévues mercredi à une centaine de kilomètres à l’est de Tokyo, ont été avancées à mardi en raison d’une tempête tropicale qui perturbe le déroulement du programme de ce sport, nouveau venu au programme olympique.

Les prévisions météo annoncent de la houle pour mardi avec l’arrivée de la tempête tropicale, ce qui convient aux surfeurs mais en revanche, il ne devrait plus y avoir de vagues mercredi, rendant difficile la tenue des épreuves, sur le site de Tsurigasaki Beach.Mardi sera donc la dernière journée consacrée au surf, qui a débuté dimanche. Au programme figurent les quarts de finale messieurs (à partir de 7h00 heure locale) et dames (11h12), les demi-finales messieurs (11h48) et dames (13h00), le match pour la médaille de bronze messieurs (14h16) et dames (15h01) et la finale messieurs (15h46) et dames (16:31).