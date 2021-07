JO 2021 | Nouveau sacre pour le Japonais Shohei Ono en judo dans la catégorie -73 kg

Shohei Ono, l’une des plus grandes vedettes du judo japonais, a décroché lundi un nouveau titre de champion olympique des -73kg en battant en finale du tournoi des JO de Tokyo le champion du monde géorgien Lasha Shavdatuashvili.

Lors de cette finale extrêmement relevée, disputée sous les yeux du président du CIO Thomas Bach et de Uta Abe et son frère Hifumi Abe, tous deux médaillés d’or dimanche en -52kg et en -66kg, le champion japonais s’est imposé par waza-ari.

Considéré comme un génie du judo, Ono est désormais triple champion du monde et double champion olympique.

Les médailles de bronze sont revenues au Sud-Coréen Changrim An et au Mongol Tsogtbaatar Tsend-Ochir.