JO 2021 |Schuermans déçu après sa 18e place en mountainbike: «J’avais les jambes pour le top 8»

Jens Schuermans a terminé 18e de l’épreuve olympique de mountainbike de ce lundi à Tokyo.

Le seul représentant belge dans la discipline a exprimé sa déception après avoir manqué le top 8 synonyme de diplôme olympique, dont il avait fait son objectif.

Peu après le départ, Schuermans a déjà dû descendre de son vélo dans les premiers passages disputés, avant de subir une mauvaise chute sur un rocher. «Une chute stupide, à mi-parcours. C’est de ma faute. À ce moment-là, le top 8 était encore tout à fait possible. Je n’avais qu’une demi-minute de retard et je me sentais encore super bien. J’y croyais encore, à ce moment-là», a-t-il expliqué.

Une erreur dans le final a ensuite repoussé le Limbourgeois encore plus loin de la tête de course. «Dans le dernier tour, j’ai fait encore une erreur stupide à cause de laquelle j’ai dû faire la montée à pied. Après, la suspension s’est un peu cassée. Sinon, une 14e place aurait été possible. Mais 14e ou 18e , pour moi c’est la même chose.»

«Je suis très déçu de ne pas avoir pu montrer ce que j’avais dans le ventre. Je me suis senti bien pendant toute la course. J’ai eu une super bonne journée. J’avais tout à fait les jambes pour mon objectif d’aller chercher le top 8. Mais il fallait aussi que tout se passe comme prévu, et ça n’a malheureusement pas été le cas. C’est vraiment dommage que je n’aie pas pu convertir ma bonne condition en la prestation que je voulais», a conclu le coureur de 28 ans.