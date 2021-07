La toiture multicolore de la brasserie du Brussels Beer Project posée à Anderlecht

La toiture multicolore de la brasserie du Brussels Beer Project a été posée le long du canal à Anderlecht. Une touche de couleur étonnante pour un bâtiment qui devrait accueillir ses premiers brassins dès fin 2021.

La toiture de la future brasserie du Brussels Beer Project a été posée en bord de canal à Anderlecht. C’est ce qu’annonce la brasserie artisanale bruxelloise ce 23 juillet. On savait qu’elle donnerait une touche de couleur dans le ciel bruxellois et c’est désormais une certitude, au vu de ces photos «sans filtre et sans Photoshop» postée par les équipes de la brasserie.

«Cette explosion de couleurs est construite dans un esprit écologique», explicite le BBP sur Facebook. «L’objectif est l’autosuffisance électrique grâce à l’énergie solaire et la biométhanisation de nos céréales usées. Nous réutiliserons aussi l’eau chaude générée par la production pour chauffer l’entièreté du bâtiment, ce à la place de l’énergie fossile». Globalement, le BBP souhaite «réduire de 10% par an notre consommation d’eau, de gaz, d’électricité, de déchets organiques et de plastique». En plus d’une brasserie neutre en CO2, l’ambition est de compenser les émissions enregistrées depuis 2013 et la création de l’entreprise.

+ LIRE AUSSI | Voici le lieu surréaliste du centre de Bruxelles qui abritera la prochaine nouvelle brasserie de la capitale

Le bâtiment réservera 1300m2 à la production et 340m2 à l’accueil du public. De plus, un «biergarten» de 1.000m2, jardin qui fera face au bassin de Biestebroeck, accueillera les «beer geeks» en plein air. Les premières bières devraient y être brassées «dès la fin 2021». L’ambition: 35.000 hectolitres par an, soit 10 millions de bouteilles.