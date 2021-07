Jake Angeli, le «QAnon Shaman» du capitole, diagnostiqué schizophrène et bipolaire

Le participant aux émeutes du Capitole du 6 janvier surnommé le «QAnon Shaman» négocie un éventuel accord avec les procureurs, après avoir été diagnostiqué porteur de diverses maladies mentales par les psychologues de la prison où il est actuellement incarcéré.

Dans une interview, l’avocat de la défense Albert Watkins a déclaré que des responsables du Bureau fédéral des prisons avaient diagnostiqué chez son client Jake Angeli une schizophrénie transitoire, un trouble bipolaire, une dépression et de l’anxiété.

Les conclusions du Bureau fédéral des prisons, qui n’ont pas encore été rendues publiques, suggèrent que l’état mental du QAnon Shaman s’est détérioré en raison du stress de la détention, a déclaré l’avocat du détenu.

«Alors qu’il passait la plupart de son temps à l’isolement… la baisse de son acuité était perceptible, même pour un œil non averti», a déclaré Watkins dans une interview.

Jake Angeli et son costume de Viking étaient devenus, au lendemain du chaos qui a régné dans les bâtiments abritant le Congrès des États-Unis d’Amérique le 6 janvier 2021, les symboles d’une insurrection menée par des militants néonazis et suprémacistes partisans de Donald Trump et des théories conspirationnistes.