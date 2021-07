IMAGES | JO 2021 | Les splendides images du concours du Haut vol synchronisé messieurs en plongeon

Le concours du haut vol synchronisé messieurs en plongeon offre toujours de splendides images. En voici un diaporama.

La Grande-Bretagne, par l’intermédiaire du duo Daley et Lee, a remporté la médaille d’or du concours du Haut vol synchronisé messieurs en plongeon 10 mètres. Les deux athlètes ont devancé la Chine et le Comité Olympique Russe. Durant ce concours, les photographes ont une occasion de montrer leur talent, en sortant de splendides clichés. Nous avons créé un diaporama reprenant, selon nous, les plus belles photos de ce concours.