Les travaux vont reprendre au carrefour Liedel à Arlon: les impacts sur la circulation

Dès ce lundi 2 août, le chantier d’aménagement d’un giratoire au carrefour Liedel à Arlon reprendra.

À partir de lundi, les travaux d’aménagement d’un giratoire au carrefour Liedel à Arlon, situé au croisement de la N4, de la rue Godefroid Kurth et de l’avenue de Mersch, reprendront. Les travaux de sécurisation du carrefour Liedel se poursuivront en différentes phases modifiant ainsi les conditions de circulation actuelles.

Des travaux préparatoires à la phase suivante auront lieu du lundi 2 août au vendredi 6 août. Ces opérations n’auront que des impacts ponctuels et localisés sur la circulation.

Du 9 au 13 août

Du rond-point «Liedel» jusqu’au carrefour formé par la N4 avec la rue Sonnetty:

Le chantier portera sur la réalisation de l’ilot central situé sur les voies en direction du Grand-Duché. La circulation en direction du Luxembourg sera impossible.

– Pour la circulation de transit et les poids lourds de plus de 3,5 tonnes, une déviation sera mise en place via la N82 et l’E411/A4;

– Les usagers circulant sur la N4 en direction du Luxembourg seront invités à suivre soit la déviation via la N881, soit une déviation plus locale, via la rue Godefroid Kurth, la rue Busleyden, la rue Michel Hamelius, la rue Floréal et la rue Sonnetty.

Du 16 au 23 août

Du giratoire «des pompiers» jusqu’au carrefour formé par la N4 avec la rue Clairefontaine:

– Jusqu’au 20 août, des travaux préparatoires impacteront le trafic de manière localisée et ponctuelle. Par ailleurs, il n’est pas exclu de fermer le passage de la N4 à la rue Godefroid Kurth et vice versa durant cette même période.

– Du vendredi 20 août à 22h jusqu’au lundi 23 août à 6h, les travaux se concentreront sur la pose de la couche d’usure sur tout le chantier, sur la réalisation des principaux marquages ainsi sur des opérations de raclages complémentaires. La N4 sera alors fermée à la circulation dans les deux sens.

Afin de limiter les perturbations pratiques, des opérations de raclage de revêtement (susceptibles d’engendrer des nuisances sonores) auront lieu la nuit du 20 au 21 août.

Par la suite, le chantier s’achèvera avec la réalisation de l’ilot central situé sur les voies vers Bastogne, des accotements du côté de la rue Godefroid Kurth et la mise en place des plantations.

Le chantier devrait être achevé d’ici la fin de cette année 2021. Il est à noter que pour garantir la pérennité du marquage, une dernière intervention sera effectuée au printemps 2022.

Ce chantier représente un budget de plus d’€1 million HTVA financé à hauteur de plus de 880000€ HTVA par la Sofico, de plus de 180 000€ HTVA par la Ville d’Arlon (aménagement des trottoirs) et de plus de 20.000€ HTVA par la SRWT (nouvel arrêt de bus).

Ces travaux sont réalisés en collaboration par la Sofico, le SPW Mobilité et Infrastructures.

C’est l’entreprise Socogetra qui a été désignée par marché public pour l’exécution de ce chantier.