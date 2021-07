JO 2021 | Pour le coach de l’Australie, adversaire des Cats, «la Belgique peut être très dangereuse»

Pour le coach de l’Australie, Sandy Brondello, la Belgique «peut être très dangereuse», a-t-elle confié sur les réseaux de la ligue australienne de basket féminin à la veille du duel entre les Belgian Cats et les Opals mardi (10h20) dans le groupe C aux Jeux Olympiques de Tokyo.

«C’est une équipe très dangereuse. Elles ont terminé 4es de la Coupe du monde en 2018 et cela les a poussées sur la scène internationale il faut être honnête. Cela leur a donné aussi beaucoup de confiance. Emma Meesseman est leur joueuse vedette et est très dangereuse sur le poste intérieur», a commenté Sandy Brondello qui connaît bien la Flandrienne pour avoir été assistante à Ekaterinbourg (le club de Meesseman) d’Olaf Lange, le coach allemand devenu aujourd’hui à son tour son assistant en équipe d’Australie. «Mais derrière, il y a aussi Julie Allemand, une meneuse très rapide avec une expérience en WNBA l’année dernière et puis il y a Kim Mestdagh qui est une grande shooteuse. Elles ont l’avantage de jouer depuis longtemps ensemble. Et elles ont eu une super préparation avec l’Eurobasket aussi. Elles peuvent être dangereuses mais c’est à nous à bien appliquer ce que nous avons analysé du scouting pour les contrer».

L’Australie va jouer sans son pivot vedette, Liz Cambage (2m03), qui a déclaré forfait, mais les Opals disposent d’un solide rooster, très collectif et bon à tous les postes, avec notamment Rebecca Allen, une shooteuse très adroite, vainqueur de la Coupe d’Europe avec son club de Valence ou Ezi Magbegor (1m93) qui a pris le relais de Cambage. Les Australiennes comptent aussi sur leur meneuse Leilani Mitchell qui dispose d’une grosse expérience en WNBA.

Elles ont battu les Etats-Unis (67-70) en préparation à Las Vegas juste avant leur arrivée à Tokyo.

L’Australie fut finaliste de la Coupe du monde en 2018 à Tenerife, battue seulement par les Etats-Unis en finale. Les Australiennes cherchent aussi à prendre une revanche sur les Jeux Olympiques de Rio en 2016 où elles avaient été éliminées en quarts de finale par la Serbie. Les Australiennes avaient pris le bronze quatre ans plus tôt, à Londres en 2012.

La Belgique n’a rencontré que trois fois l’Australie dans son histoire, et jamais en compétition officielle. Avec trois défaites au compteur. Leur dernier duel remonte à un match de préparation à Valence en Espagne en 2004 avec une défaite 68-56.