Tragique: les dossiers des enfants et ados placés emportés par les eaux

À Chaudfontaine, les 15 enfants placés à L’Edelweiss, un service d’aide à la jeunesse, ont tout perdu dans les inondations. Leurs dossiers, où se trouvaient leurs histoires personnelles, ont été emportés par les flots.

Ils ont entre 4 et 18 ans, se côtoient quotidiennement au sein de l’Edelweiss, un service d’aide à la jeunesse de Vaux-sous-Chèvremont, dans la commune de Chaudfontaine, en province de Liège. Placés dans cette institution par les services d’aide à la jeunesse et de protection de la jeunesse, ces jeunes ont tout perdu. En une fraction de secondes, leur vie, déjà traumatisée, a à nouveau basculé dans l’horreur. Tous leurs effets personnels ont été emportés par la Vesdre, mais aussi les précieux documents les reliant à leur famille. Tous les dossiers contenant les histoires personnelles de ces enfants, dont certains résidents dans la même institution depuis de nombreuses années, ont été emportés par les flots. Avec des photos de famille de certains enfants orphelins qui ont disparu à jamais.

Tous les pensionnaires sont heureusement sains et saufs, et ont pu quitter les lieux avant le déluge. Recueillis dans une maison de repos où ils resteront deux mois, ils tentent de se reconstruire.

Une semaine après les intempéries tragiques qui ont frappé la Belgique, les élans de solidarité continuent. Une quarantaine de bénévoles ont déblayé les jardins de l’institution. La ministre Valérie Glatigny, en charge de la Jeunesse, s’est rendue sur les lieux, accompagnée des autorités communales, pour y apporter son soutien à l’ASBL qui a été fortement touchée par les inondations. «Vu la situation urgente, nous avons discuté et avancé sur les solutions de relogements pour les enfants que nous avons rencontrés à la maison de repos Francoise Shervier à Mehagne qui les accueille le temps nécessaire», déclare le bourgmestre de Chaudfontaine, Daniel Bacquelaine.

«Sur le terrain, chacune et chacun se retrousse les manches et s’active à vider, nettoyer ou sauver ce qui peut l’être dans son habitation», a ajouté le bourgmestre, dont la commune a été particulièrement impactée par les inondations. La Commune ne cesse de remercier les bénévoles, les employés communaux de Chaudfontaine et «des communes de toutes les régions du pays qui nous ont envoyé des équipes formidables, les entreprises privées également, sans oublier les services de secours et l’armée qui sont tous à pied d’œuvre et qui s’investissent sans compter leur temps, leurs forces, leurs moyens pour aider la population».