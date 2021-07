JO 2021 | Le Slovène Benjamin Savsek sacré en canoë slalom

Le Slovène Benjamin Savsek a remporté la finale du canoë slalom des Jeux olympiques de Tokyo lundi.

Savsek, cinquième à l’issue des demi-finales a réalisé un sans-faute en finale où les compteurs sont remis à zéro.

Il a devancé avec un score de 98,25 points le Tchèque Lukas Rohan (101,96, 2 sec de pénalité) devant l’Allemand Sideris Tasiadis (103,70 pts, zéro pénalité).

Après un titre mondial en 2017 et deux titres européens en 2019 et 2020, Savsek a décroché à 34 ans sa première médaille olympique après avoir terminé 8e à Londres et 6e à Rio.