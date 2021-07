Tunisie: le président s’octroie le pouvoir exécutif, Ennahdha dénonce un «coup d’État»

Le président tunisien Kais Saied a décidé de geler les travaux du Parlement pour 30 jours et s’octroyer le pouvoir exécutif, à l’issue d’une journée de manifestations, une décision qualifié de «coup d’État» par le principal parti au pouvoir, Ennahdha.

Ce coup de théâtre ébranle la jeune démocratie tunisienne, qui fonctionne depuis l’adoption en 2014 d’une Constitution de compromis selon un système parlementaire mixte, dans lequel le président a comme prérogatives la diplomatie et la sécurité.

Des Tunisiens, exaspérés par les luttes de pouvoir et la gestion contestée de la crise sociale et sanitaire par le gouvernement, sont sortis dans la rue en dépit du couvre-feu, tirant des feux d’artifice et klaxonnant avec enthousiasme à Tunis et dans plusieurs autres villes.

«Selon la Constitution, j’ai pris des décisions que nécessite la situation afin de sauver la Tunisie, l’État et le peuple tunisien», a déclaré M. Saied à l’issue d’une réunion d’urgence au Palais de Carthage avec des responsables des forces de sécurité.

«Nous traversons des moments très délicats dans l’histoire de la Tunisie», a ajouté le chef de l’État, engagé depuis des mois dans un bras de fer avec le principal parti parlementaire, Ennahdha.

«Ce n’est ni une suspension de la Constitution ni une sortie de la légitimité constitutionnelle, nous travaillons dans le cadre de la loi», a-t-il assuré.

Dans un communiqué publié sur Facebook, la présidence a ensuite précisé que le gel du Parlement était en vigueur pour 30 jours.

«Ils défendront la révolution»

De son côté, Ennahdha a fustigé «un coup d’État contre la révolution et contre la Constitution», dans un communiqué publié sur sa page Facebook. La formation islamiste a souligné que ses «partisans (...) ainsi que le peuple tunisien défendront la révolution».

La révolution de 2011 a chassé du pouvoir l’autocrate Zine el Abidine Ben Ali, mettant la Tunisie sur la voie d’une démocratisation qu’elle a continué à suivre depuis, en dépit des défis sociaux et sécuritaires.

Mais depuis l’arrivée au pouvoir en 2019 d’une Assemblée fragmentée et d’un président farouchement indépendant des partis, élu sur fond de ras-le-bol envers la classe politique au pouvoir depuis 2011, le pays s’est enfoncé dans des crises politiques quasi insolubles.

M. Saied, qui prônait pendant sa campagne électorale une révolution par le droit et un changement radical de régime, a annoncé qu’il gelait les activités du Parlement, et démettait de ses fonctions le chef du gouvernement Hichem Mechichi.

Le président de la République «se chargera du pouvoir exécutif avec l’aide d’un gouvernement dont le président sera désigné par le chef de l’État», a-t-il ajouté.

«La Constitution ne permet pas la dissolution du Parlement mais elle permet la gel de ses activités», a déclaré M. Saied, s’appuyant sur l’article 80 qui permet ce type de mesure en cas de «péril imminent».

Le président a en outre annoncé lever l’immunité parlementaire des députés.

Cette annonce fait suite à des manifestations dans de nombreuses villes du pays dimanche, en dépit d’un important déploiement policier pour limiter les déplacements.

Les milliers de protestataires ont notamment réclamé la «dissolution du Parlement».

L’opinion publique tunisienne est exaspérée par les conflits entre partis au Parlement, et par le bras de fer entre le chef du Parlement Rached Ghannouchi - aussi chef de file d’Ennahdha - et le président Saied, qui paralyse les pouvoirs publics.

Elle dénonce aussi le manque d’anticipation du gouvernement face à la crise sanitaire, laissant la Tunisie à court d’oxygène. Avec ses près de 18.000 morts pour 12 millions d’habitants, le pays a l’un des pires taux de mortalité officiels au monde dans cette pandémie.