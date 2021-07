Patrick Lefevere en plein doute sur le niveau Remco Evenepoel: «Il va patauger le reste de la saison»

Le directeur sportif de la Deceuninck-Quick-Step analyse la décevante prestation de Remco Evenepoel aux Jeux olympiques de Tokyo.

Remco Evenepoel ne l’a pas caché: son attaque à plus de 50 km de l’arrivée «n’était pas le coup le plus intelligent de sa carrière.» La pépite de Schepdael a quelque peu déçu. Et ce n’est pas Patrick Lefevere qui dira le contraire. «Ce n’était pas bon. Ce n’était pas assez bon», a déclaré Lefevere dans les colonnes de Het Laatste Nieuws.

«Remco a dit à Klaas Lodewyck qu’il avait de bonnes jambes au début, mais qu’après cinq heures, il ne pouvait plus pousser les puissances qu’il pousse normalement. Si ça ne marche pas, ça ne marche pas», poursuit le patron de Deceuninck-Quick-Step. «J’ai peur que le temps se résume à ce mauvais hiver. Remco n’a pas été en mesure de jeter les bases nécessaires.»

Le cycliste de 21 ans avait pourtant misé beaucoup sur la course sur route olympique après le Tour d’Italie. «Oui, il a reçu un coup sur la tête. Mentalement, ce n’est pas amusant parce qu’il avait beaucoup imaginé cette saison et ces Jeux», a déclaré le manager. «Il ne sert à rien d’être strict. Ce serait différent si Remco était de mauvaise volonté, s’il s’essuyait les pieds dessus. Mais c’est l’inverse qui se produit. Il se soucie beaucoup de tout cela.»

La suite de la saison s’annonce sans doute plus compliquée que prévu. «Je crains que nous soyons réalistes. Il va devoir passer le reste de la saison à patauger. Nous allons essayer d’en tirer le meilleur parti, peut-être qu’il y aura une belle victoire après tout, mais après cela, nous ferons un redémarrage complet. En hiver, nous recommencerons et repartirons à zéro», a indiqué Lefevere.

Mais d’abord, Remco Evenepoel voudra se racheter lors du contre-la-montre olympique. «On va voir ce qu’il peut faire. J’espère qu’il pourra se remettre sur pied», a expliqué Patrick Lefevere