Inondations à Namur: la Défense et les assureurs à la rescousse

La Ville a entrepris des démarches ce dimanche pour aider les habitants touchés par les inondations.

La cellule de crise s’est réunie dimanche à plusieurs reprises sous l’égide du bourgmestre Maxime Prévot (cdH), pour faire le point sur les actions en cours.

De l’eau potable partout

Contact a été pris avec la Société wallonne des eaux (SWDE) afin de vérifier la qualité de l’eau sur le territoire de la ville de Namur. «Aucune difficulté n’est relevée. L’eau de distribution est donc bien potable sur l’ensemble du territoire», a indiqué le bourgmestre.

La Défense à Bomel

Devant la multiplication des interventions nécessaires rapidement, des renforts ont été sollicités par la Ville de Namur pour prêter main forte à la zone de secours, saturée par les opérations de pompage d’eau, et aux services communaux, occupés sur les voiries et le réseau d’égouttage ainsi que par l’accompagnement psychosocial des personnes ayant dû être relogées.

Quelque 30 membres du personnel de la Défense viendront en renfort dans le quartier de Bomel. «Du personnel de la Douane s’est spontanément proposé», ajoute Maxime Prévot.

Des containers

Des containers appartenant à la Ville ou à des prestataires privés sont mis à la disposition des habitants. Ils ont été placés sur la parking de la piscine de Saint-Servais, rue du Centre (Saint-Marc), place de Berck-sur-Mer (Salzinnes), rue Piret Pauchet et rue Adolphe Bastin (Bomel), avenue des Champs Élysées (Plomcot), rue Fond d’Arquet, rue Martin Lejeune, rue Blancs Bois, rue Florent Piret, rue des Oeillets, rue des Vii Vôyes et rue de la Sitrée (Vedrin), chaussée de Dinant (La Plante) et rue Marcel Lecomte (Wépion)

Une garderie

Dans le quartier durement touché de Bomel, une garderie d’enfants a ouvert ses portes pour soulager les parents occupés à nettoyer leurs habitations. Elle est située à l’école communale d’Heuvy.

Des sacs de sable

En plus de la caserne de la zone NAGE à Jambes (Chaussée de Liège), trois dépôts de proximité donneront accès à des sacs de sable dans les quartiers qui pourraient à nouveau être inondés: place de Longuenesse (Vedrin), Cour des Abattoirs (Bomel) et rue Armand de Wasseige (Wépion).

Assurances: un guichet

En concertation avec la Ville, l’assureur Ethias organisera via un guichet mobile des permanences pour les habitants ayant besoin d’aide pour les démarches à réaliser auprès de leur compagnie d’assurance pour déclarer leur sinistre, et ce quelle que soit la compagnie.

– Mardi: Vedrin, place de Longuenesse, l’après-midi à partir de 14h. – Mercredi: Jambes, rue des Comognes, dès 10h.

– Jeudi: Bomel, parking du Centre culturel des Abattoirs (rue Piret-Pauchet), toute la journée à partir de 9h.

Dès mardi, un guichet spécial sera également accessible dans les bureaux d’Ethias (rue de Fer). Chaque sinistré qui a besoin d’être aidé peut s’y rendre, précise la Ville.

Appel à la Région

Enfin, La Région a été contactée par les autorités communales pour que soit réalisé aussi rapidement que possible un curage de ses bassins d’orage à proximité des autoroutes et dégager les routes régionales avec des balayeuses.