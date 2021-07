Championnat de France GT: Antoine Potty sur le podium à Francorchamps

Le Belge Antoine Potty (Toyota) est monté sur le podium ce dimanche à Spa-Francorchamps lors de la Course 2 de la quatrième manche du championnat de France FFSA GT.

Antoine Potty et Stéphane Lémeret (Alpine) ont soufflé le chaud et le froid lors de leurs deux courses à domicile de la saison. Potty est celui qui s’en est le mieux sorti en terminant 2e au classement général et dans sa classe Silver en Course 2 ce dimanche, en compagnie du Français Erwan Bastard. De quoi se venger quelque peu de la déception de la Course 1 du samedi. En tête de sa catégorie à l’entame du dernier tour, une crevaison l’a contraint à l’abandon.

Le week-end avait mal débuté pour Stéphane Lémeret, accompagné par le Français Mateo Herrero. Parti en avant-dernière position de la Course 1, il a néanmoins pu remonter pour terminer en milieu de tableau, au 17e rang, mais surtout 4e en Silver. Mais ce dimanche, il a été contraint à l’abandon après 6 tours.