JO 2021 | Nina Derwael, après les qualifications en gymnastique: «On a une équipe soudée, vraiment ... géniale!»

Nina Derwael et Jutta Verkest, en plus de s’être qualifiée en équipe, ont réalisé de belles perfomances, qui leur ouvrent la porte de plusieurs finales individuelles.

Derrière Nina Derwael, les trois autres gymnastes belges ont aussi réalisé une très belle performance pour permettre à l’équipe de signer une 5e place historique en qualification du concours général de gymnastique féminine des JO de Tokyo. Jutta Verkest a contribué largement. La Malinoise a réussi le 2e meilleur score belge, le 26e des concurrentes. La règle qui limite à deux gymnastes d’une même nation en finale individuelle lui permet de rentrer à 15 ans à peine en finale, au 20e rang des qualifiées. Vingt-quatre gymnastes disputeront les médailles individuelles du All-around jeudi. «Jutta c’est un phénomène, un réel potentiel», a reconnu Yves Kieffer, un des coaches de la Belgym team, «mais elle est très différente comme athlète de Nina Derwael.»

« Je suis super fière et contente avec toute l’équipe», a déclaré la plus jeune athlète du Team Belgium présente au Japon. Grande bénéficiaire du Covid, elle n’aurait pas eu le droit de participer aux Jeux l’an dernier car trop jeune. Et sans le forfait de dernière minute de Nina Derwael à l’Euro de Bâle, en avril, elle n’aurait jamais fini 10e du concours général en Suisse et sans doute pas été sélectionnée pour les Jeux de Tokyo. «Je suis aussi super contente d’avoir pu me qualifier pour la finale individuelle, d’avoir pu me prouver que je méritais d’être ici. Au début de l’année, je n’ai jamais imaginé être aux Jeux. Au «podium» (jeudi, ultime entraînement sur le lieu de la compétition) j’étais super nerveuse, je ne parvenais à me contrôler. Là, je me suis dit: ‘profite de ce moment et fait le mieux possible et tu verras où cela te mènera.»

Lisa Vaelen n’a pas réussi ses meilleures perfs à la poutre ni au saut mais cela n’a pas porté à conséquence. «Je suis très contente de mes barres asymétriques 14.100, mon meilleur score.»

Maellyse Brassart ignorait au moment de monter sur la poutre, le dernier exercice de la soirée, le classement de l’équipe (elle était alors 6e et donc déjà qualifiée). «J’avais énormément de stress pour moi-même et pour l’équipe. C’était bien de ne pas être au courant pour rester dans ma bulle et concentrée. Déjà cinquième c’est fantastique et incroyable. En finale, tout peut se jouer», a précisé la Bruxelloise. «Nina c’est notre leader. C’est important pour nous qu’elle soit à nos côtés et pour elle nous sommes à ses côtés. On est une équipe soudée, vraiment ... géniale.»