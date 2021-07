Namur: à Bomel, Une Main tendue a les pieds dans l’eau

Denrées, frigos, véhicule… L’ASBL Une Main tendue a beaucoup perdu dans les inondations. Vous pouvez les aider.

«On avait déjà remonté les denrées mais l’eau a grimpé jusqu’à hauteur du cinquième bac qu’on avait empilé. Les briques de lait, les sachets de riz… Tout ça, c’est foutu», peste Eloïse Jacob, la vice-présidente de l’ASBL caritative Une Main tendue, basée à Bomel. «Les frigos sont aussi touchés. Et la camionnette a été noyée et elle ne démarre plus», renchérit un bénévole, raclette à la main, dimanche matin.

Cette association vient en aide aux plus démunis en livrant quelque 600 colis alimentaires toutes les semaines. «On fait la tournée des supermarchés pour récupérer les invendus. Oui, cela aide de très nombreuses familles namuroises», rappelle Marc Lepinois, le président, les jambes dans l’eau, samedi vers 23 heures.

Les coups de main n’ont pas manqué, tout ce dimanche, pour dégager les denrées touchées. «Mais on aura aussi besoin d’aides, notamment pour une nouvelle chambre froide (et une camionnette) pour assurer notre service les prochains jours», insiste Eloïse Jacob. Pour aider, le plus simple est de consulter la page Facebook de cette ASBL namuroise dont l’enthousiasme et l’utilité n’ont pas été noyés par cette terrible nuit d’orage.