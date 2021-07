Suivez Anderlecht - Union St. Gilleoise en direct commenté, beaucoup de transferts déjà titulaires du côté des Mauves!

Les Mauves rencontrent l’Union Saint-Gilleoise dans un premier derby 100% bruxellois.

Anderlecht accueille l’Union Saint-Gilloise ce dimanche au Lotto Park. Un derby qui s’annonce tout sauf simple pour les Mauves qui ont connu une préparation difficile, ne remportant aucun de leurs cinq matchs amicaux de pré-saison.

Pour ce premier match de la saison, Vincent Kompany aligne une défense presque intégralement composée de nouveaux avec Harwood-Bellis, Hoedt et Gomez aux côtés de Sardella. Murillo est dans le groupe mais ne sera pas titulaire puisqu’il a repris plus tard que les autres. Mykhaylichenko est lui absent. Faute d’avoir engagé un nouvel attaquant de pointe, c’est Isaac Kiese Thelin qui est titulaire à ce poste avec Verschaeren en soutien. Le dernier transfuge, Olsson, est repris mais débute sur le banc, tout comme Ait El Hadj et Refaelov.

Pour son retour en D1A, l’Union Saint-Gilloise devrait s’aligner en 3-5-2. Felice Mazzù peut compter sur un groupe quasiment au complet, à l’exception du jeune Ziani, victime d’une entorse.